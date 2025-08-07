Вместо того, чтобы ремонтировать, обокрал квартиру в первый день: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, причастен к краже в Святошинском районе. Злоумышленник должен был сделать ремонт в квартире, а вместо этого, в первый же день вынес ценные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

На днях в милицию обратилась 25-летняя жительница Святошинского района Киева с сообщением о квартирной краже. Было установлено, что заявительница с сожителем решили сделать ремонт в квартире и нашли по объявлению в интернете мужчину, который занимается строительными работами. Однако, получив ключи от дома, злоумышленник перестал выходить на связь.

"Забив тревогу, владельцы приехали в квартиру и обнаружили, что из помещения исчезли их личные вещи, техника и стройматериалы. Оперативники установили подозреваемого – им оказался 34-летний житель Одесской области, который недавно приехал в столицу", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

Нарушителя задержали – у него изъяли украденные вещи. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения открыто уголовное производство (по ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины). Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

