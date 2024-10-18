В центре Киева водитель спас жизнь маленькому котику, бегавшему на перекрестке среди авто. Видео и подробности

В Печерском районе Киева неравнодушный водитель спас маленького котенка, который бегал по дороге на улице Бассейной. Момент спасения попал на камеру видеофиксатора.

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Об этом сообщили в соцсетях. Сейчас четырехлапому ничего не угрожает.

"Мужчина в Киеве на Бассейной спас бегавшего по дороге котика", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как по проезжей части улицы Печерская бежит маленький котенок и залезает под стоящий на перекрестке грузовой микроавтобус, ожидая зеленый сигнал светофора.

К счастью, животное увидел водитель машины, в котором находилась камера, подъехал поближе, после чего вышел из авто и подбежал к бусу. Он постучал владельцу авто, под которым скрылся котик, который не двигался с места, а сам достал маленького хвостика.

Судя по видео, водитель, спасший котенка, забрал его к себе и теперь четырехлапый живет в новой семье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные спасли жизнь маленькому котику. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

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