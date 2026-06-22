В центре Киева почти на месяц ограничили движение по оживленной улице. Подробности и схема

В Печерском районе Киева до 15 июля будет частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки. На этом участке будут устанавливать дорожные ограждения на разделительной полосе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Что известно

"С 22 июня по 15 июля будет частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, с 8:00 до 20:00 специалисты будут устанавливать дорожное ограждение на разделительной полосе. Работы будут проводиться на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода.

На время проведения работ движение будет частично ограничено крайними левыми полосами в обоих направлениях. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" принесли извинения за временные неудобства и призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 31 октября будет частично ограничено движение по Южному мосту. Коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

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