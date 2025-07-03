В центре Киева коммунальщики демонтировали незаконное ограждение возле исторического здания

В Печерском районе Киева коммунальщики демонтировали незаконно установленное металлическое ограждение на фасаде исторического здания. Нарушение правил благоустройства было выявлено на улице Князей Острожских.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Владельцы забора проигнорировали предписание об устранении нарушения.

Так, во время проверки инспекция по благоустройству установила, что на улице Князей Острожских было установлено незаконное металлическое ограждение. Разрешение на проведение работ не регистрировалось, а градостроительные условия и ограничения не выдавались.

"Характер и масштаб работ не соответствовали заявленным – в частности, смонтирована новая фасадная металлическая конструкция. Кроме того, текущее состояние объекта не соответствовало зарегистрированным техническим характеристикам", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что инспектор по благоустройству остановил работы, составил протокол и выдал предписание с требованием устранить нарушения или предоставить разрешительные документы в течение трех дней. Также было предоставлено предписание о демонтаже ограждения. Несмотря на это, коммунальщики фиксировали неоднократное самовольное возобновление работ – это требовало повторного вмешательства и привлечения полиции.

В связи с невыполнением предписания в определенный срок, работники КП "Киевблагоустройство" демонтировали ограждение, которое ограничивало доступ к территории вокруг объекта.

В Департаменте территориального контроля города Киева отметили, что все работы, влияющие на внешний вид, безопасность или техническое состояние среды, должны соответствовать действующему законодательству. Независимо от формы собственности или статуса заказчика, в столице действует единый подход – соблюдения требований закона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева коммунальщики начали процесс демонтажа МАФов вблизи станции метро "Житомирская". Ларьки здесь стоят около 20-30 лет.

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