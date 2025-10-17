В сети показали, как выглядела ВДНХ в Киеве в 1958 году. Редкое панорамное фото

Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве в наши дни является излюбленным местом прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря работе фотографа мы можем увидеть, каким было это место в 1958 году.

Старые снимки и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность изменилась.

Взгляд в прошлое

"Вид на ВДНХ с высоты, примерно 1958 год. Перед вами масштабная панорама выставочного комплекса и его парковых аллей в ранний период существования. Это колоризованная фотография Георгия Угриновича", – говорится в сообщении.

ВДНХ (Национальный комплекс "Экспоцентр Украины") был открыт в 1958 году как "Выставка достижений народного хозяйства УССР". Здесь презентовали достижения сельского хозяйства, науки и индустрии: дворцы-павильоны, просторные площади, множество декоративных цветников, советский градостроительный стиль.

На протяжении десятилетий ВДНХ стал одной из лучших зеленых зон Киева и популярным местом прогулок и фестивалей.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

