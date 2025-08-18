В сети показали, как выглядел самый известный универмаг Киева в 1947 году. Редкое фото

Центральный универсальный магазин Киева, более известный как ЦУМ, всегда привлекал покупателей своими товарами. Но в 1947 году его здание выглядело немного иначе, чем в наши дни.

Старый снимок опубликовали в сообществе Solomenka.kiev в социальной сети Facebook. ЦУМ расположен на улице Крещатик, 38.

"Киев. Так выглядел ЦУМ в 1947 году", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть Центральный универмаг – рядом с ним еще нет здания Киевской городской государственной администрации, на его месте тогда еще был пустырь. КГГА построили только через 10 лет – в 1957 году.

ЦУМ Киев – универмаг классического формата, расположенный на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве. Построен в стиле ар-деко в 1936–1939 годах. В 2012–2016 годах проведена реконструкция с сохранением исторического фасада здания (1939) в неизменном виде.

