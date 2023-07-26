В сети показали, как разгружали херсонские арбузы в речном порту Киева в 1958 году. Архивные фото

Каждый год в Киев из южных областей Украины, в частности, Херсонщины, на баржах привозили арбузы. Разгрузка ягоды на столичном причале в 1950-х годах сильно отличалась от того, как это делают в наши дни.

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Уникальные фото были опубликованы в социальных сетях. Можно увидеть, как происходил этот процесс 65 лет тому назад.

"1958 год. Киев. Речной порт. Арбузы из Херсона", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что вкусную ягоду в те годы перегружали с баржи на машину вручную.

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

После окончания в 2001 году реконструкции Майдана Незалежности на главной площади в Киеве появились новые фонтаны. Но до этого эту местность украшал любимый фонтан жителей столицы, который еще был известен как "Рулетка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

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