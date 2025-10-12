В сети показали, как изменилось место, где делают для фото на память, в самом известном курорте Киева за 70 лет. Фото

Пуща-Водица – одна из самых известных локаций для отдыха в Киеве. Одной из примечательных локаций этой местности является деревянный мостик, который почти не изменился с 1955 года, когда его зафиксировала камера фотолюбителя.

Видео дня

Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация остается курортом и местом покоя.

Взгляд в прошлое

"Мостик в Пуща-Водице на 5 линии. 1955 и 2025", – говорится в сообщении.

Пуща-Водица – историческая местность и климатический курорт в северо-западной части Киева, в пределах Оболонского района, расположенный преимущественно в сосновых лесах (примерно 70%). Название местность получила от слова "пуща", то есть густой, непроходимый лес, и небольшой речки Водицы, которой уже не существует.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!