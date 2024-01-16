В работе мобильного приложения 'Киев Цифровой' произошел сбой: что известно

В работе мобильного приложения "Киев Цифровой" произошел сбой. По словам пользователей, им не удается купить билеты на проезд и пополнить транспортную карту.

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Разработчики приложения подтвердили информацию о проблеме. Специалисты уже работают над ее решением.

Так, во вторник, 16 января, днем в работе мобильного приложения "Киев Цифровой" произошел сбой. По словам пользователей, им не удается купить билеты на проезд и пополнить транспортную карту.

Кроме того, до сих пор не пришло сообщение об отбое воздушной тревоги, которую объявляли из-за полета носителя ракеты "Кинжал" – МИГ.

В пресс-службе приложения "Киев Цифровой" подтвердили информацию о сбое.

"Небольшая авария. Киев Цифровой может временно не отвечать на ваши запросы. Наш технический отдел уже работает над устранением сбоя и делает все возможное, чтобы сервисы вернулись к жизни. Как только все наладится, мы вас сразу сообщим", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, пользователи "Киев Цифровой" теперь смогут получать уведомления об отключении света в столице. Для этого необходимо обновить мобильное приложение.

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