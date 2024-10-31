Я никого из соотечественников не хочу спросить, почему они так напуганы возможной победой Трампа, ибо здесь действительно есть чего бояться: Трамп это безусловный шанс, но Трамп это и безусловный риск.

Видео дня

Для нас Трамп это тяжёлая хирургическая операция с непредсказуемыми последствиями, но когда угроза всё серьёзнее, а стандартные лекарства всё равно не помогают, есть смысл рисковать.

Но понимаю, что хотят не все, потому и не спрашиваю.

А спросить мысленно хочу другое: за что Украина любит Байдена? Ну вот за что??? За то, что три года лечит от смертельной угрозы гипнотерапией и, как говорит Марк Солонин, минеральной водой?

Говоря о Байдене, имею в виду и Харрис. Ведь какой-то принципиальной разницы пока что нет, а есть лишь надежда, оснований для которой нет тоже. Однако почти вся страна Украина горячо болеет за никакую Харрис только за то, что она рядом с никаким Байденом.

Главный аргумент этой любви — юный возраст Камалы: всего 60. Выбирая рядом со смертью между хирургом и психотерапевткой, которая лечит минеральной водой, мы поясняем: а она моложе прошлого психотерапевта. Та, кто и не помогает, и даже не обещает этого делать, для нас лучше рискованного хирурга тем, что психотерапевт предыдущий был старый, а она нет.

Всё!!!

Или у неё есть ещё какие-то достоинства, которые мне неизвестны?