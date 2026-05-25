В небе над Киевом заметили редкое оптическое явление. Фото и подробности

В Киеве в понедельник, 25 мая, днем в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит, как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Его появление часто свидетельствует об изменениях в погоде.

Так, в обед 25 мая из-за появления небольших облаков, в небе над столицейможно было наблюдать интересное оптическое явление – гало. Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В целом известно несколько десятков разновидностей"гало" (до 90). Подавляющее большинство их редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине гало можно увидеть 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год.

