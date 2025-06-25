В небе над Киевом заметили интересное оптическое явление. Фото и подробности

В Киеве в среду, 25 июня, днем на небе, несмотря на облака, можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит, как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Его появление часто свидетельствует об изменениях в погоде.

Так, днем, несмотря на небольшие облачность, в небе над столицей можно наблюдать интересное оптическое явление – гало. Оно имело вид светлого слабо окрашенного кольца вокруг Солнца. В общем известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство их редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине это явление можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!