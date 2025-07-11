В небе над Киевом заметили большой самолет с позывным PTNPNX2: подробности. Видео

В небе над столицей и Киевской областью в пятницу, 11 июля, заметили большой самолет. Жители региона с восторгом отреагировали на появление воздушного судна.

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Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях. Куда оно направлялось, не известно.

"В небе над регионом был замечен самолет! Предварительно это грузовой самолет АН-124 "Руслан", – говорится в сообщении.

На опубликованных видеороликах можно увидеть, как над столичным регионом пролетает большой самолет. В свою очередь украинцы с восторгом отреагировали на появление в небе огромного красавца – особенно дети, для которых вероятно это первая возможность увидеть воздушное судно.

Отметим, самолет с позывным PTNPNH2 ("Путин пошел на х**2"), который заметили над Киевом, согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24 вылетел из Днепра и продолжает находиться в небе Украины.

Стоит добавить, что официально, с начала полномасштабного вторжения, с конца февраля 2022 года, в Украине не осуществляются пассажирские перевозки авиатранспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская авиакомпания Wizz Air стремится возобновить перелеты в и из Украины. Как только небо над страной будет вновь открыто, перевозчик готов в течение полугода организовать около 100 маршрутов в/из украинских городов.

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