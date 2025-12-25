В КОВА рассказали, будет ли действовать комендантский час на Новый год в Киевской области

В Киевской области на период новогодних свет не будут менять время действия комендантского часа. Кроме того, продолжает действовать запрет на использование пиротехники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА. Соответствующее решение принял Совет обороны региона.

"На территории Киевской области действует комендантский час с 24:00 до 5:00 – он (на период новогодних свет. – Ред.) остается без изменений. Использование пиротехники и фейерверков запрещено", – отметили в пресс-службе.

В Киевской ОГА добавили, что в нынешних условиях громкие взрывы могут быть восприняты как угроза. А также провоцировать панику среди людей и создавать дополнительную нагрузку на экстренные службы, которые должны реагировать на реальные вызовы.

Кроме того, в КОВА уточнили, о проведении массовых мероприятий на территории области. Это возможно исключительно с соблюдением всех требований безопасности, определенных военным положением, с обязательным учетом наличия укрытий и возможности оперативного реагирования в случае угроз.

