В КМВА рассказали, сколько "Шахедов" оккупанты запустили по Киеву в июле
В течение июля страна-террорист РФ атаковала Киев, используя 16 БпЛА типа Shahed. Все враждебные цели были сбиты силами противовоздушной обороны.
Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.
"В июле враг атаковал Киев 16 БпЛА типа Shahed. По сравнению с адским маем эта цифра кажется мизерной. Никакого "Кинжала", крылатой или баллистической ракеты. А на самом деле они были. И количество их не уменьшилось. Кривой Рог, Одесса, Харьков , Львов, Днепр, Запорожье, Житомирщина, Хмельнитчина… Они приняли на себя удар всего решистского вооружения", – констатировал Попко.
Он призвал киевлян быть осторожными потому, что враг продолжает атаковать Украину каждый день.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Харькову ракетами из комплекса С-300. Был зафиксирован прилет по складскому помещению, где произошел сильный пожар, по меньшей мере, один человек пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 1 августа, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, в результате действия оккупантов ранения получил 63-летний мужчина.
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