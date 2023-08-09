В КГВА рассказали, как Киев готовится к новому отопительному сезону

Киев продолжает подготовку к отопительному сезону 2023/24 годов. Повреждения энергетической инфраструктуры столицы, вызванные российскими обстрелами, уже отремонтировали.

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Об этом во время телемарафона рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Кроме того, в случае необходимости будут работать "пункты несокрушимости".

"Зимний период в прошлом году мы выдержали таких 15 жестких ракетных атак, во время которых было повреждено около 63% наших энергетических мощностей. Сейчас все эти вещи восстановлены. Хочу сказать насчет водоснабжения – для 150 бюветов закуплены и установлены генераторы, готовятся к развертыванию больше тысячи "пунктов несокрушимости". Знаем, что времени уже мало, поэтому я считаю, что, с учетом опыта прошлой зимы, Киев будет готов к новому зимнему сезону", – сообщил Попко.

Напомним, ранее стало известно, когда украинцам поднимут тарифы на газ, отопление и горячую воду. Соответствующий прогноз содержится в новом Инфляционном отчете Национального банка. Там, кстати, предполагают, что повышение цен будет плавным.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Россия может усилить террор против украинской энергетики. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям не только света, но и тепла. Тепловики просят всех жителей страны максимально утеплить свое жилье, а владельцев индивидуального отопления – проверить котлы.

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