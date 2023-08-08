Отключать могут не только свет, но и отопление: украинцам рассказали, как подготовиться к зиме

Зимой Россия может усилить террор против украинской энергетики. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям не только света, но и тепла. Тепловики просят всех жителей страны максимально утеплить свое жилье, а владельцев индивидуального отопления – проверить котлы.

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Провести процедуры нужно до первых холодов. Об этом рассказали представители "Нафтогаза Украины".

Качественно утепленные дома лучше сохраняют температуру в помещении, что очень важно в случае отключения теплоснабжения. Однако даже если отключений не случится, проведенная работа точно не будет лишней.

"Несмотря на то, сколько в стране газа, мы должны заботиться об энергоэффективности. Пожалуйста, подготовьте свои жилье таким образом, чтобы мы имели возможность экономить газ. Это влияет не только на объем ресурса, но и на платежки", – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Людей с индивидуальными газовыми котлами тоже призывают потреблять топливо экономно. Таких потребителей просят провести профилактику оборудования и в случае необходимости установить более эффективное.

Кроме того, подготовка к возможным отключениям ведется и на уровне городов. Так, местные власти закупают резервное топливо, генераторы и мобильные котельные. Последние производят одновременно и электричество, и тепло, а работать могут как на газе, так и на древесине.

Сколько газа нужно Украине на зиму

"Нафтогаз" планирует накопить ко второму отопительному сезону в условиях полномасштабной войны 14,7 млрд кубометров газа. В хранилищах находится уже 84,35% от этого объема.

"Нафтогаз" активно закачивает газ в подземные хранилища. Вся работа выполняется штатно. Уже удалось обеспечить 12,4 млрд кубометров голубого топлива. Наша цель - 14,7 млрд до старта отопительного сезона", – рассказал Чернышов.

Однако только закачкой газа подготовка к отопсезону не ограничивается. Тепловикам также нужно до наступления холодов отремонтировать сети и сформировать запасы оборудования и запчастей, которое пригодится в случае аварий. Однако ключевым остается фактор безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда украинцам поднимут тарифы на газ, отопление и горячую воду. Соответствующий прогноз содержится в свежем Инфляционном отчете Национального банка. Там, кстати, предполагают, что повышение цен будет плавным.

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