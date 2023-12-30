В Киевском зоопарке можно стать свидетелем кормления родственников "драконов". Фото и видео

В Киевском зоопарке по случаю нового 2024 создали новую экспозицию. Теперь там можно увидеть флорариум с тропическими растениями, сочетающий в себе аквариум с маленькими рыбками и террариум с "родственниками" драконов – василисками.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"2024 год – это Год Дракона. Поэтому по случаю грядущего года мы создали новую экспозицию в нашем Акватерариуме – флорариум с тропическими растениями, который сочетает в себе аквариум с маленькими рыбками и террариум с "родственниками" драконов – василисками", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Киевском зоопарке, с 30 декабря по 7 января в 13:00, на ней будут проходить показательные кормления этих необычных ящериц.

Напомним, в Киевском зоопарке после снегопада пеликанов переселили в теплый зимний домик. Там для них обустроен бассейн для плавания, а в меню включены свежеохлажденные молоденькие карасики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть сервалы, которых спасли и привезли из Донецкой области. Двое из них, Осирис и Сехмет, уже играют и наслаждаются вкусным в специально созданном для них вольере, где, в частности, есть африканское дерево и установлены различные типы освещения.

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