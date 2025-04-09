В Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил местного жителя. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Как рассказали правоохранители, на днях к ним поступило сообщение от дежурной по станции Васильков, что на железнодорожном пути поезд сбил мужчину.

Полицейские предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Киев-Чоп сбил местного жителя. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил девушку, которая находилась на путях. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, только констатировали ее смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области поезд сбил находившегося на пути человека. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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