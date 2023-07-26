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В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
2,9 т.
Обрушился купол Свято-Николаевского храма

В селе Бзов Киевской области после ливня обрушился купол Свято-Николаевского храма, построенного в 1863 году. Предварительно, это произошло из-за того, что протрухло дерево, которое использовали для возведения церкви.

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Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал.

"В селе Бзов Барышевской территориальной общины после ливня обрушился купол Свято-Николаевского храма. Сообщают, что центральный купол упал из-за старости, ведь церковь святого Николая является древнейшим храмом Березанского благочиния Киевской области, 1863 года постройки", – говорится в сообщении.

В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото
В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото

Пользователи соцсетей предположили, что никаких мистических подтекстов в этом случае нет. Очевидно, дерево за эти годы протрухло, а во время дождя размякло и не смогло удержать вес купола.

В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото
В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото
В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото
В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото

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