В Киевской области обрушился купол храма, построенного 160 лет назад. Фото

В селе Бзов Киевской области после ливня обрушился купол Свято-Николаевского храма, построенного в 1863 году. Предварительно, это произошло из-за того, что протрухло дерево, которое использовали для возведения церкви.

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Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал.

"В селе Бзов Барышевской территориальной общины после ливня обрушился купол Свято-Николаевского храма. Сообщают, что центральный купол упал из-за старости, ведь церковь святого Николая является древнейшим храмом Березанского благочиния Киевской области, 1863 года постройки", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей предположили, что никаких мистических подтекстов в этом случае нет. Очевидно, дерево за эти годы протрухло, а во время дождя размякло и не смогло удержать вес купола.

Напомним, ракетная атака войск РФ по Одессе ночью 23 июля стала одной из самых масштабных для исторической ее части, унесшей жизни гражданской. В городе, в частности, были повреждены Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП и некоторые находившиеся в нем православные святыни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кисловка Киевской области в ночь на четверг, 20 июля, произошел пожар в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

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