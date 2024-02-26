В Киеве звучала сирена, ВС воздушную тревогу не объявляли: в КГГА объяснили причину

В некоторых районах Киева в понедельник, 26 февраля, в 11.28 звучала воздушная тревога. Как оказалось, в столице проводилось техническое обслуживание системы оповещения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Киевлян призвали следить за официальными сообщениями городских властей.

"Из-за работы по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена!" – говорится в сообщении.

Напоминаем, что следить за уведомлениями об объявлении и отбое тревоги можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в Соломенском районе Киева обустроили укрытие для людей с инвалидностью. Оно расположено в жилом доме и отвечает требованиям инклюзивности.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь в нем в единый сервис объединили карту укрытий и пункты обогрева в столице.

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