В Киеве зацвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фоторепортаж

В Киеве начался период цветения сакур и магнолий. На данный момент увидеть красоту можно в двух районах столицы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Скоро цветением этих деревьев можно будет полюбоваться на разных локациях города.

Так, в ботаническом саду имени Фомина, расположенном рядом со станцией метро "Университет", уже начали цвести магнолии. Им пока им не страшно похолодание, ни пылевая буря из Сахары. Ожидается, что еще большее количество деревьев начнет расцветать уже на следующей неделе.

Кроме того, в Деснянском районе Киева в парке Киото, который проходит между станциями метро "Лесная" и "Черниговская", уже зацвели японские вишни – сакуры. Их пик цветения также будет на следующей неделе. Стоит добавить, что жители и гости столицы с удовольствием делают многочисленные фото в память об этом замечательном периоде весны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в парке Муромец заметили сразу несколько ужей. Они проснулись после зимней спячки и начали собираться в гнездо для размножения.

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