В Киеве зацеперы катались в метро, стоя между вагонами. Подробности фото и видео

В Киеве правоохранители подземки привлекли к ответственности двух зацепщиков. Парня и несовершеннолетнюю девушку сняли с поезда на одной из станций метро, когда они катались, стоя на сцепке между вагонами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителям грозит ответственность от штрафа до админареста.

По словам правоохранителей, в понедельник, 26 мая, они обнаружили видео в соцсетях, на котором можно было увидеть парня и девушку, которые, рискуя своей жизнью, ехали между вагонами метро.

"Правонарушителями оказались 21-летний местный житель со своей 16-летней подругой, которые искали адреналин таким опасным способом", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские сняли экстрималов с поезда и составили в отношении них административные материалы по факту мелкого хулиганства. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Чтобы увидеть видео, перейдите по ссылке.

Кроме того, с родителями несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене провели профилактическую беседу по недопущению таких "развлечений" и их фатальных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в среду, 14 мая, из окна школы выпала 14-летняя ученица. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали.

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