В Киеве зафиксировали резкий рост больных коронавирусом: среди пациентов больниц – дети. Подробности и фото

В Киеве медики зафиксировали резкий рост больных коронавирусом. С 18 по 24 августа в Киеве медики зарегистрировали 1121 больного, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущий период

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. К сожалению, COVID-19 не отступает.

Что известно

Так, с 18 по 24 августа в Киеве врачи зарегистрировали 1121 больного – среди пациентов 933 взрослых, а также 188 детей. Это на 418 человек (на 1,6 раза) больше, чем за предыдущий период (703 случая).

В медицинские учреждения столицы были госпитализированы 117 человек, среди которых 57 детей. Сейчас 6 пациентов находятся в реанимации.

Информация о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые выявленная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, лето не стало преградой для коронавируса – в Украине фиксируют распространение нового штамма COVID-19 Stratus. Проявления подвидов Омикрона, в том числе Stratus, похожи на респираторные инфекции.

