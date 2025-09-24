В Киеве задержали юношу, который планировал поджог военного авто, но спутал машины. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, выполняя задание вражеской спецслужбы, поджег пикап местного жителя, приняв его за военную машину. Злоумышленник должен был получить за свою "работу" 2 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford на одной из улиц в Соломенском районе. Полицейские установили, что машину подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

"В ходе розыскных мероприятий разоблачили и самого поджигателя – 22-летнего киевлянина, который живет неподалеку от места преступления", – уточнили в пресс-службе.

Было установлено, что молодой человек получил от "куратора" из страны-агрессора сообщение через мессенджер с предложением за вознаграждение поджигать автомобили. Соблазнившись легким заработком, злоумышленник согласился и поджег авто, которое, по мнению заказчика, должно было принадлежать военнослужащему. Впрочем, обещанные 2 тысячи долларов киевлянин так и не получил.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

