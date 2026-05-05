В Киеве задержали 'шутника', которой пугал работницу ТРЦ рюкзаком со взрывчаткой. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия "заминировал" торговый центр. Злоумышленник рассказал одной из сотрудниц заведения о том, что якобы имеет взрывное устройство, которое в любой момент может детонировать.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до шести лет заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, на спецлинию 102 поступило сообщение от работницы торгового магазина, расположенного в одном из ТРЦ Днепровского района Киева. Женщина рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство, которое может сдетонировать в любой момент, после чего покинул помещение заведения.

"Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска совместно с аналитиками криминального анализа установили нарушителя – им оказался 31-летний местный житель. Полицейские проверили содержимое рюкзака подозреваемого и не обнаружили каких-либо взрывоопасных предметов", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, который угрожает гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).

