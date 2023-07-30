В Киеве задержали рецидивиста-вора, который "работал" на АЗС и в кафе. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении серии краж на АЗС и в кафе. В настоящее время доказана его причастность к 10 таким случаям.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, с начала года на территории Дарницкого района столицы произошла серия краж сенсорных кранов. Представители АЗС и кафе с многочисленными заявлениями обратились в местное управление полиции о том, что неизвестный из помещений туалетов демонтировал автоматические смесители воды.

"Мы проанализировали характер совершения краж и установили, что злоумышленник в ранний период суток, когда наименьшее количество посетителей, заходил в уборные АЗС и питание и снимал сенсорные краны. С помощью видеозаписей камер наблюдения мы установили личность правонарушителя и во время совершения очередного преступления", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 32-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконное обращение с наркотическими средствами. У задержанного изъяли угнанный смеситель и инструменты, с помощью которых он демонтировал сантехнику.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время правоохранители доказали причастность подозреваемого к 10 фактам краж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж прокатных электросамокатов. Во время обысков у него обнаружили большое количество разобранных транспортных средств, а также гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!