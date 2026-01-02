В Киеве временно ограничат теплоснабжение: где не будет отопления и сколько

В Киеве на Русановке и Березняках временно ограничат теплоснабжение для ремонта сетей. Это сделают в рамках восстановления поврежденной российским обстрелом инфраструктуры столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Среди объектов, которые будут без тепла есть социальные объекты.

Что известно

"Коммунальные службы столицы продолжают работать над восстановлением городской инфраструктуры после вражеского обстрела, произошедшего в ночь на 27 декабря. Учитывая благоприятные погодные условия, в частности отсутствие сильных морозов, сегодня, 2 января, специалисты проводят ремонтные работы на теплосети на просп. Соборности (прежнее название – просп. Воссоединения) в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что на время выполнения работ временно ограничат теплоснабжение у 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки. В частности, без тепла останутся 160 жилых домов, 14 детсадов, 9 школ, 3 поликлиники и 151 ведомственное учреждение.

Завершить ремонтные работы планируют в течение одних суток, после чего теплоснабжение восстановят в полном объеме.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь с 26 на 27 декабря нанесла террористический удар по столице и Киевской области. К сожалению, в результате атаки есть погибшие, десятки раненых, людей эвакуировали из-под завалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!