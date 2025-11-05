В Киеве водитель Lexus ездил по городу с настоящим 'Шахедом' на крыше. Подробности и фото

В Киеве правоохранители изъяли российский "Шахед", который киевлянин перевозил на крыше автомобиля. По словам водителя легковушки Lexus, он планировал передать дрон-камикадзе в музей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельств происшествия устанавливаются, а беспилотник – изъяли.

Что известно

По словам правоохранителей, в соцсетях они обнаружили публикацию о том, что в Дарницком районе на территории столичного ЖК находится машина, на крыше которой прикреплен вражеский БПЛА.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет – им оказался беспилотный летательный аппарат типа Shahed с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы жизни и безопасности граждан", – уточнили в пресс-службе.

Владельцем легковушки Lexus оказался 30-летний местный житель, который является председателем общественной организации. Он пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей. Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве взрывотехники изъяли два российских дрона, которые не взорвались из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома в на Троещине и Оболони. Их вывезли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

