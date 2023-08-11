В Киеве власти подготовили 15 сценариев реагирования на случай блекаута, – Пантелеев

В Киеве власти города разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возможными российскими обстрелами систем жизнеобеспечения города. Кроме того, в августе планируется провести тренировки, во время которых будут отрабатываться действия городских служб на случай блекаута.

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Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Пантелеев, передает "Вечерний Киев". Специалисты производят подготовку пунктов обогрева и восстанавливают поврежденные обстрелами объекты инфраструктуры.

"Сейчас у нас есть 15 сценариев (работы в случае чрезвычайных ситуаций. – Ред.). В августе проведем тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем – готовимся к разному развитию событий, в том числе и по худшими условиями. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры", – сообщил Пантелеев.

По его словам, сейчас город готовится к зиме еще более ответственно и скрупулезно. Проводятся проверки готовности различных объектов и оборудования к зиме, в частности пункты обогрева и укрытия. Приоритетами для городских властей он назвал восстановление поврежденных объектов и физическую защиту объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев продолжает подготовку к отопительному сезону 2023/24 годов. Повреждения энергетической инфраструктуры столицы, вызванные российскими обстрелами, уже отремонтировали.

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