В Киеве ВАКС вынес приговор трем экс-полицейским: получили $50 тыс. взятку от наркоторговца. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам полиции, которых обвиняли во взяточничестве. Злоумышленники требовали 50 тысяч долларов США у мужчины, которого подозревали в причастности к обороту прекурсоров, необходимых для создания наркотиков.

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Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Экс-правоохранители должны провести за решеткой девять лет.

Так, в понедельник, 7 июля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор двум бывшим следователям Подольского райуправления и бывшему оперуполномоченномуУправления противодействия наркопреступности столичной полиции.

Их разоблачили на получении взятки в сумме 50 тысяч долларов США. Ее бывшим полицейским дал подозреваемый в уголовном производстве по незаконному обороту прекурсоров. "Вознаграждение" – для того, чтобы мужчину не привлекали к ответственности за его деятельность и не препятствовали "бизнесу" в дальнейшем.

"Приговором суда лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Им назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и с конфискацией ½ доли принадлежащего им на праве собственности имущества", – уточнили в САП.

До вступления приговора в законную силу к одному из обвиняемых применена мера пресечения в виде залога в размере 454 200 грн. Другим двум обвиняемым суд оставил меры пресечения без изменений. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Бердичева Житомирской области Сергей Орлюк, подозреваемый в коррупции, освободился из-под ареста, поскольку за него был внесен залог. Его размер – 242 240 гривен.

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