В Киеве в результате обстрела РФ без тепла остались почти 2000 домов: Кличко рассказал подробности

В Киеве в результате очередной российской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате в четырех районах города без теплоснабжения осталось более 1900 домов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Что известно

"В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктурыбез тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах", – говорится в сообщении.

Коммунальщики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

Мэр уточнил, что всего в городе без тепла почти 2700 домов. Это учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на субботу, 7 марта, нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В частности, в Голосеевском районе, в результате падения обломков сбитой российской ракеты возникло возгорание, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 509 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

