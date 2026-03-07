Возникло возгорание, на дороге обломок ракеты: последствия атаки РФ в Киеве

Страна-террорист РФ в ночь на субботу, 7 марта, нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В частности, в Голосеевском районе, в результате падения обломков сбитой российской ракеты возникло возгорание.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Последствия атаки врага на столицу в ночь на 7 марта. Голосеевский район: в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар ликвидировали", – рассказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра, в Деснянском районе обломок ракеты обнаружили прямо на дороге – без возгорания и пострадавших. А в Днепровском части сбитых вражеских боеприпасов нашли сразу на трех локациях – также без пожаров и пострадавших.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 6 марта, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. По областям распространялась воздушная тревога, по вражеским целям работали силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БПЛА, есть погибшие и раненые.

