В Киеве в подъезде жилого дома жильцы обнаружили бегущую между этажами лису. Фото

В Святошинском районе Киева в понедельник, 23 октября, в подъезде жилого дома обитатели обнаружили лису. Чтобы помочь дикому животному на место вызвали специалистов.

Об этом сообщили на странице "Центра защиты животных" в социальной сети Facebook. Сейчас о четвероногом заботятся ветеринары.

"Сегодня в городе Киеве, на бульваре Академика Вернадского, 73, командой "Зоопомощь" была отловлена лиса", – говорится в сообщении.

Зоозащитники добавили, что животное было доставлено в государственную больницу ветеринарной медицины. Как четырехлапый оказался в подъезде жилого дома, пока неизвестно.

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Напомним, в Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая трое суток просидел закрытым на балконе. Чтобы уволить собаку, они попали к нему через окно. Ранее украинские защитники спасли краснокнижного хорька – упавшего в яму перегузника и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордашкой начало рычать, очевидно, из страха, не желая идти на контакт с людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области собака упала на дно канализационного коллектора. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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