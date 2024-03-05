В Киеве утренние пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве во вторник, 5 марта, утренние пробки сковали движение транспорта на дорогах города. В частности, проблемы есть на всех мостах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

С пробки началось утро на проспекте Романа Шухевича (ДТП близ Северного моста) и от Почайным почти до станции метро "Дорогожичи", а также на улице Елены Телиги (от улицы Дорогожицкая и до киностудии Довженко). Также затруднено движение для авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город и к ВДНХ) и на отрезке дороги от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (движение затруднено и на улице Васильковской), а также на улице Петра Радзиня (от съезда с проспекта Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста). Затор находится на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецка".

Есть проблемы для транспорта на отдельных участках Большой Окружной дороги (в частности, от Столичного шоссе и почти до поворота нв Музей под открытым небом – ДТП), есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и в сторону Севастопольской площади – ремонт дороги) и улицы Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Привычная для водителей пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", от Шулявки и до Галицкой площади), а также на участке от проспекта Леся Курбаса (от съезда с улицы Королёва) и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области столкнулись легковушка и трактор. В результате ДТП от последнего оторвалась металлическая деталь, влетевшая в попутный автомобиль.

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