В Киеве ТЦ 'Метроград' могут превратить в подземный паркинг с укрытием: в КГГА назвали условия

Подземный торговый центр "Метроград", который расположен в центре Киева, могут превратить в паркинг с укрытием. Сейчас этот объект, который принадлежит российскому бизнесу, является заброшенным на 60%.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов, передает медиа. Свои выводы еще должны еще предоставить специалисты.

Что известно

"Когда-то это был очень классный ТРЦ. Сейчас это на 60% заброшенный, абсолютно неприятный и, честно скажу, противный объект. В 2026 году киевляне не хотят спускаться под землю ни для того, чтобы покупки делать, ни для того, чтобы переходить улицу. Они и так вынуждены спускаться в укрытие. Там перспективы как у торгово-развлекательного центра у "Метрограда" нет и не будет никогда", – подчеркнул Усов.

Чиновник добавил, что75% этого ТРЦ принадлежит россиянам. По его словам, Киев рассматривают пути, чтобы либо выкупить его, либо, вследствие национализации, передать объект столичной общине, чтобы "мы переделали его самостоятельно, или совместно с инвесторами в подземный паркинг – укрытие".

Он уточнил, что для реализации этого плана власти могут заказать архитектурное исследование. Специалисты должны выяснить, как обустроить выезды, системы дымоотвода и другие необходимые инженерные решения.

