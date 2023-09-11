В Киеве создали цветочную композицию, посвященную национальному блюду Украины. Фото

В Соломенском районе Киева появилась новая цветочная композиция в виде объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Коммунальщики с помощью растений создали скульптуру – украинский борщ на вышитом полотенце.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП УЗН Соломенского района столицы. Увидеть работу коммунальных служб можно на Воздухофлотском проспекте.

"Ко Дню украинского борща, который отмечается третий год подряд во вторую субботу сентября, работники КП УЗН Соломенского района создали цветочную композицию, посвященную национальному блюду Украины. Украинский борщ – символ украинской кулинарной культуры и изобилия в 2022 году признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве у станции метро "Берестейская" на месте убранных МАФов обустроили зеленую зону. Коммунальщики высадили 1200 многолетних и 900 злаковых растений, а также посеяли газон на 700 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в честь Дня несокрушимого города-крепости Бахмута высадили более 100 кустов роз. Их можно увидеть в парке "Наталка".

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