В столичном парке "Наталка" посадили розы в честь дня города-крепости Бахмута. Фото

В Оболонском районе Киева в честь Дня несокрушимого города-крепости Бахмута высадили более 100 кустов роз. Их можно увидеть в парке "Наталка".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевзеленстрой". Ранее в уничтоженном оккупантами городе насчитывалось почти 40 тысяч кустов этого растения.

"В парке "Наталка" высадили розы. Мероприятие посвятили Дню несокрушимого города Фортеци-Бахмута – ему исполнилось 452 года. 100 кустов закупила община Бахмута, еще 20 – за собственные средства работники КП УЗН Оболонского района в качестве подарка. предприятия Марии Ковальчук, на Оболони уже давно растут бахмутские розы – их около 20 тысяч", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевзеленстрое" напомнили, что до того, как россияне превратили Бахмут в руины, его называли городом роз. Именно здесь в 2015 году зафиксировали рекорд Украины, а самое большое количество этих цветов на одной локации – насчитали более 7 тысяч кустов. По некоторым источникам, всего по городу их насчитывалось почти 40 тысяч.

Вместе с жителями Бахмута, вынужденными временно проживать в Киеве, цветы высаживали руководство Бахмутской городской военной администрации и Оболонской РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Берестейская" на месте убранных МАФов обустроили зеленую зону. Коммунальщики высадили 1200 многолетних и 900 злаковых растений, а также посеяли газон на 700 кв. м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!