В Киеве снова резко ухудшилось качество воздуха: что известно. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 30 сентября, зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты выявили повышение концентрации пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице.

"В столице временное ухудшение состояния воздуха. По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", – рассказали в КГГА.

Как отметили в пресс-службе, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области. Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени (перейдите по ссылке ) и в приложении Киев Цифровой.

Стоит добавить, что по информации Укргидрометцентра в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое опыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем, ее количество будет уже меньше. В то же время, для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, который распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах 30 сентября выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

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