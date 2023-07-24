В Киеве из-за жары снова ввели "тепловой режим": каких машин это касается

В Киеве в понедельник, 24 июля, после обеда был введен "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Решение было принято для сохранения дорожного покрытия.

"На территории столицы введен "тепловой режим". Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", – отметили в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

"Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во вторник, 25 июля, днем кратковременный дождь, гроза. Синоптики прогнозируют местами порывы ветра 15-20 м/с, воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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