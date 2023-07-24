Гроза и порывы ветра: подробный прогноз погоды по Киевской области на 25 июля

В Киевской области во вторник, 25 июля, днем кратковременный дождь, гроза. Синоптики прогнозируют местами порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды 25 июля по Киевской области. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С; по Киеву ночью 18-20°С, днем 28-30°С", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что на этой неделе Киевщина будет находиться в поле пониженного давления. Почти каждый день ожидаем кратковременные дожди, кое-где с грозами, самые интенсивные осадки – в четверг. Температурные показатели к среде растут, а в четверг начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 июля облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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