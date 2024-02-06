В Киеве школы могут перевести на онлайн-обучение: в КГГА назвали причину

В Киеве продолжают фиксировать рост числа заболевших гриппом и ОРВИ среди детей. Если этот показатель будет расти и дальше, то город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Родителей призывали быть ответственными и не отводить детей с признаками заболевания в детсады и школы.

"В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю). Чтобы предотвратить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, если уровень заболеваемости среди школьников и дальше будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По состоянию на 30 января эпидемический порог области был превышен на +8%.

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