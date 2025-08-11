В Киеве секретарша райсуда публиковала в соцсетях снимки с нацистской символикой. Подробности и фото

В Киеве секретарь Святошинского районного суда опубликовала на своей странице в соцсети фото с нацистской свастикой. Делом уже занялись правоохранители.

Видео дня

Злоумышленнице грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

"Фото нацистского флага снова опубликовала секретарша Святошинского суда. В комментариях своя атмосфера: подписчик спросил: нацистка? На что дама ответила – "минусы?", – говорится в сообщении.

Со своей стороны на действия жительницы Киева уже отреагировали правоохранители. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что 10 августа во время мониторинга сети интернет работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом.

"Указанную фотографию правонарушительница распространила на своей странице в соцсети", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть, как женщина позирует держа в руках флаг с нацистской свастикой.

Что грозит

Следователи Святошинского управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 436-1 УКУ. Речь идет об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Правоохранители изъяли флаг в качестве вещественного доказательства. Продолжается досудебное расследование, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые демонстрировали нацистскую символику в Печерском районе города. Злоумышленниками оказались двое иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!