В Киеве простились с советником главы Минстратегпрома и его супругой, погибшими в ДТП. Фото и видео

В Киеве в Михайловском соборе попрощались с военным и советником министра стратегической промышленности Ярославом Олейником и его супругой. Они погибли в ДТП 8 сентября.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На фронте он был известен под позывным "Локи".

В Киеве во вторник, 10 сентября, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с военным и советником министра стратегической промышленности Ярославом Олейником и его супругой. Они погибли 8 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия.

На прощании были глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, экс-министр стратегической промышленности Александр Камышин, друзья и коллеги из министерства.

Ярослав Олейник присоединился к рядам ВСУ в 2017 году. Служил в подразделении "Аэроразведка", где стал оператором разведывательных дронов. На фронте он был известен под позывным "Локи".

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Ярослав участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также в Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск. Кроме того, он сотрудничал с благотворительным фондом "Вернись живым", активно приобщался к подготовке новых операторов дронов. Далее стал советником министра стратегической промышленности, занимался, в частности, разработками БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября погиб украинский военнослужащий из Бучи в Киевской области Александр Бессмертный. В понедельник, 9 сентября, с ним попрощаются в родном городе.

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