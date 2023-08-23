В Киеве заменили таблички с названиями двух переименованных станций метро. Фото и видео

Киевский метрополитен продолжил работы, связанные с переименованием станций "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов". В частности, специалисты сняли старые таблички на входе в вестибюли.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Кроме того, в поездах скоро будут звучать новые аудиообъявления с названиями станций.

"Работы, связанные с переименованием станций "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев" и "Дружбы народов" – на "Зверинецкую" продолжаются. Сейчас специалисты заменили указатели направлений движения поездов на путевых стенах, нанесли новые названия на световые указатели" движения пассажиров и обновили другую навигацию на станциях подземки. Теперь поэтапно заменяют линейные схемы в вагонах синей линии", – рассказали в пресс-службе.

В метрополитене добавили, что также изменят аудиообъявления, которые транслируют в поездах – сейчас продолжается их запись. В ближайшие недели начнут перезапись информаторов в подвижном составе, параллельно будут обновлять названия станций на мониторах.

Также идет подготовка необходимых документов для открытых торгов по изготовлению букв на путевые стены с учетом всех особенностей шрифтов и специфики дальнейшей эксплуатации.

"Напомним, что в мае депутаты Киевского городского совета поддержали решение о переименовании двух станций киевского метрополитена, в частности станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев" и станцию "Дружбы народов" на "Зверинецкую". Комплекс работ по переименованию этих двух станций" , начавшийся в июле, планируется завершить до конца сентября", – резюмировали в метро.

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!