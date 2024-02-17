В Киеве повредили мозаичное панно известных украинских художников: в КГГА уже отреагировали. Фото

В Киеве на бульваре Леси Украинки на мозаичном панно 1969 года известных украинских художников Анатолия Гайдамаки и Ларисы Мищенко установили кондиционер. Городские власти уже отреагировали на повреждение произведения искусства.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА. Изображение планируется внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"Мозаичное панно на бульваре Леси Украинки, 28 страдает от действий арендаторов коммерческих помещений. На мозаичное панно установили кондиционеры. Инспекторы Департамента охраны культурного наследия выехали на место происшествия совместно с представителями Департамента территориального контроля города Киева. Проведен тщательный осмотр объекта, выдано предписание, будут наложены финансовые санкции. В настоящее время арендатор обязался демонтировать размещение блоков", – сообщили в КГГА.

Кроме того, в Департаменте сообщили, что специалистам Киевского научно-методического центра по охране памятников поручено подготовить учетную документацию для включения произведений монументального искусства в список обнаруженных объектов и Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Стоит добавить, что это произведение является работой известных украинских художников, авторов монументальных панно Анатолия Гайдамаки и Ларисы Мищенко. Художники в 1969-1970-х годах создали целую серию мозаичных панно, оформленных в красно-коричневой цветовой гамме, украшающих фасады домов бульвара Леси Украинки 24 и 28.

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