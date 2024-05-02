В Киеве на станции метро "Зверинецкая" начали устанавливать буквы с новым названием. Подробности и фото

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" с путевых стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и уже установили два из четырех комплектов новой. Работы проводили в ночь с 1 на 2 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Процесс дерусификации в столице еще не завершен.

"На станции метро "Зверинецкая" из путевых стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех комплектов новой. Обустроили первые надписи на путевой стене в ночь с 1 на 2 мая", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, один комплект названия станции "Зверинецкая" имеет 13 символов, а вес одной буквы – от 5 до 6 кг. В общей сложности для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей.

"Зверинец – известная еще со времен Киевской Руси историческая местность между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Автор шрифтов, дизайнер Богдан Гдаль, учел исторический контекст при создании макета букв", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на станции метро "Площадь Украинских Героев" на стене наконец-то установили новые буквы с переименованной надписью. Работы провели ночью, когда не ходили поезда.

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