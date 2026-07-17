В Киеве на Северном мосту произошло крупное ДТП: образовалась сильная пробка. Видео

В Киеве в пятницу, 17 июля, на Северном мосту произошло крупное ДТП. В результате столкновения как минимум четырёх автомобилей образовалась большая пробка в направлении Троещины.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

"Из-за ДТП-"паровозика" Северный мост заблокирован в сторону Троещины аж от Почайной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пробку также влияют ремонтные работы, которые ведутся на путепроводе.

Стоит добавить, что на видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть последствия аварии – повреждения получили как минимум четыре машины. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 17 июля, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на бок – момент аварии попал на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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