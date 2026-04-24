В Киеве на Позняках из-за смерти пассажирки остановили движение трамваев. Подробности и видео

В Дарницком районе Киева временно останавливалось движение трамваев на улице Тростянецкой. Это произошло из-за смерти пассажирки в салоне общественного транспорта.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину трагедии установят правоохранители.

Что известно

Так, утром пятницы, 24 апреля, в сети появилась информация о том, что остановилось движение трамваев на левом берегу в районе улицы Тростянецкой в сторону метро "Позняки".

Впоследствии, это также подтвердили в пресс-службе "Киевпастранса", отметив, чтозадерживается движение электротранспорта №№ 8, 27, 29.

Как стало нам известно из собственных источников, в одном из трамваев умерла женщина в возрасте примерно 60 лет. По словам свидетелей она находилась в салоне, но в какой-то момент ей стало плохо и упала. Медики оперативно приехала на место происшествия, однако, к сожалению, они лишь констатировали ее смерть. Причины трагедии установят правоохранители.

