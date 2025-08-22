В Киеве на Подольском мосту полностью откроют движение по всем полосам: Кличко назвал дату. Фото

В Киеве в субботу, 23 августа, на Подольско-Воскресенском мосту полностью откроют движение по всем полосам в обоих направлениях. Путепровод будет доступен для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Сейчас на объекте завершают некоторые технические работы.

Что известно

"В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе полностью откроем движение всеми полосами в обоих направлениях. По 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше – по 2 полосы. Также откроем проезд по обеим частям нового тоннеля", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что проверил, как дорожники завершили эти работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью 10 км. На мосту, в частности, обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 км, а также здесь предусмотрели полосы для общественного транспорта.

Кроме того, специалисты установили дополнительный светофор на пересечении трассы Подольского мостового перехода и улицы Центральной Садовой с изменением организации движения. Полностью обустроен транспортно-пересадочный узел для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички.

Что предшествовало

Подольский мостовой переход, который соединил Подол с левобережными районами – Воскресенкой и Радужным массивом, – фактически начали возводить еще в 1993 году, однако остановили из-за недостатка средств. Работы на мосту возобновились с 2003 года. После этого из-за недостатка финансирования строительство неоднократно останавливалось, а дата открытия откладывалась.

Дорожное движение по путепроводу через реку Днепр со съездом на ул. Петра Вершигоры в направлении просп. Романа Шухевича открыли 1 декабря 2024 года. Тогда разрешили движение для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования – добраться с Троещины в центр города стало намного быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на четыре месяца частично ограничат движение по единственному пешеходному мосту через Днепр – Парковому. С 21 августа по 20 декабря здесь планируют провести ремонтные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!